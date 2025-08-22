Habertürk
Habertürk
        Tayfur Bingöl, Kocaelispor'da! - Futbol Haberleri

        Tayfur Bingöl, Kocaelispor'da!

        Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün Süper Lig ekibi Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2025 - 16:54 Güncelleme: 22.08.2025 - 16:54
        Tayfur Bingöl, Kocaelispor'da!
        Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig ekibi Kocaelispor'a transfer olduğunu açıkladı.

        Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl’ün nihai transferi hususunda Kocaelispor’la anlaşmaya varılmıştır.

        Tayfur Bingöl’e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

