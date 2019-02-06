Tayland'da 15 milletvekili adayı daha fazla tanınmak için eski başbakanların adlarını aldı

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Tayland'da 24 Mart'ta yapılacak genel seçim öncesi 15 milletvekili adayı, adlarını iki eski başbakanınkiyle değiştirdi. Milletvekili adayları, daha fazla tanınmak için bu yola başvurdu.
Ülkede 2014'teki askeri darbeden sonra ilk kez seçim yapılacak.
Seçimde 58 partiden yaklaşık 6 bin aday Parlamento'ya girebilmek için yarışacak.
Pheu Thai Partisi Sözcüsü Ketpreeya Kaewsanmuang, şimdiye dek 10 erkek adayın adını Taksin, 5 kadın adayın da Yinglak olarak değiştirdiğini söyledi.
Parti sözcüsü, "Ne yasalara ne de seçim yönetmeliğine aykırı isim değiştirmek ve bu adayların tamamen kendi iradeleriyle aldıkları bir karar. Ben onlar adına konuşamam ama bana kalırsa adını daha kolay hatırlanacak bir isimle değiştirmek son derece normal" dedi.
Taksin Şinavatra, 2006'daki askeri darbeye kadar ülkede demokratik yollarla seçilmiş ilk başbakandı. Kız kardeşi Yinglak Şinavatra da 2011'den 2014 askeri darbesine kadar ülkede başbakanlık yapmıştı.
Bangkok Post gazetezine konuşan, adını Taksin olarak değiştiren adaylardan Jiraroj Kiratisakvorakul, sıkı seçim yönetmeliği nedeniyle kampanya yapmanın zor olduğunu dolayısıyla kolay hatırlanacak bir isim seçmek istediğini söyledi.
Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Güvenlik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Profesörü Thitinan Pongsudhirak ise isim değiştirme stratejisinin başarılı olmaktan uzak olduğunu savunuyor.
Thitinan Pongsudhirak, "Adaylar toplumda tanınmadıklarından isim değiştirerek hızlı bir görünürlük yakalamayı umuyorlar" diyor ve ekliyor:
"Fakat seçim kampanyası kurallarını çiğnemediklerine emin olmalılar. Mesela bu iki ismi çok fazla dillendirmeleri halinde Taksin veya Yinglak'ın Pheu Thai'yi dışarıdan yönettiği düşünülebilir, bu da parti kapatmaya kadar gidebilir."
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