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Getty Images CNN muhabirleri Anna Coren ile Daniel Hodge polis ekipleriyle görüştü

Perşembe günü Tayland’da bir kreşe düzenlenen silahlı ve bıçaklı saldırıda 23’ü çocuk 37 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının gerçekleştiği binaya izinsiz girip çekim yapmakla suçlanan iki CNN muhabiri, yaptıkları haber için özür diledi.

Polis soruşturmasının ardından CNN ekibi hakkındaki suçlamalar geri çekildi ancak ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıktan sonra izinsiz bir şekilde çalışan iki muhabire para cezası verildi.

Gazeteci Anna Coren ve kameraman Daniel Hodge, olay yerinde yaptıkları haber için özür diledi ve ülkeden ayrılmayı kabul etti.

Coren, “Özellikle bu trajediden etkilenen ailelerden içten bir şekilde özür diliyorum. Size daha fazla acı çektirdiğimiz için üzgünüz. Ülkenin çok zorlu bir süreçten geçtiğinin farkındayız” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin karakoldayken özür dilediklerini gösteren kısa video birçok yerel haber kuruluşu tarafından paylaşılmıştı.

İki CNN muhabirine 5000 baht (yaklaşık 133 dolar) para cezası verildi.

'Gazetecilik etiğini ciddi şekile ihlal ettiler'

Tayland Yabancı Muhabirler Kulübü ve Tayland Gazeteciler Derneği, CNN ekibinin haberini eleştiren bir açıklama yaptıktan sonra olay polis tarafından incelenmeye başlandı.

Muhabirlerin “gazetecilik etiğini ciddi bir şekilde ihlal ettiğini” söyleyen açıklamada, “ABD’de buna benzer bir suç işlense olay yerinde aynı şekilde davranırlar mıydı?” denildi.

Öte yandan, CNN ekibinden bir kişinin olay yerinden ayrılmak için alçak bir çitin üzerinden tırmandığını gösteren bir fotoğraf geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yoğun bir şekilde paylaşıldı.

Getty Images Saldırının gerçekleştiği kreşin Cuma sabahı görüntüsü

CNN'den iki açıklama

Saldırının gerçekleştiği Nong Bua Lam Phu valiyetindeki polis karakoluna götürülen Coren ve Hodge hakkında soruşturma başlatıldı.

Tayland’daki ilgili bakanlıkta çalışan yetkililer, CNN ekibinin olay yerine girmek için izin belgesi almadığını söyledi.

Olay yerindeki polis ekipleri ise muhabirlerin izin aldığını düşünerek içeri girmelerine izin verdiklerini belirtti ve soruşturma kapatıldı.

CNN, olayın ardından iki farklı açıklamada bulundu. İlkinde polis kordonunun kaldırıldığını ve ekibe üç sağlık yetkilisi tarafından olay yerinde çekim için izin verildiğini aktardı.

Bu açıklamaya göre ekip henüz içerideyken polis kordonu yerine çekildi ve bu yüzden muhabirler çitin üzerinden tırmanarak olay yerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Daha sonra Tayland merkezli haber kurumu The Nation, muhabirlere olay yerine giriş izni verenlerin aslında böyle bir yetkisi olmayan sağlık gönüllüleri olduğunu tespit etti.

İkinci açıklamada CNN International'ın Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Mike McCarthy, ekibin olay yerine “iyi niyetle” ve “içeride olanları ve trajedinin boyutunu izleyicilerine eksiksiz bir şekilde sunmak için” girdiğini paylaştı.

CNN, olay yerinde çekilen videoyu web sitesinden kaldırdı ve bölgedeki haber akışını durdurdu.

Polis, Panya Kamrab adlı 34 yaşındaki saldırganın olaydan sonra evine gidip karısını ve oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiğini bildirdi.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.