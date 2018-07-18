23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağara girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalan yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri 10 Temmuz'da kurtarılmıştı.

Tayland’da günlerce mahsur kaldıkları Tham Luang mağarasından üç günlük bir operasyonla kurtarılan çocuklar ve antrenörü bir haftadır kaldıkları Chiang Rai kliniğinden taburcu edildi.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı. 5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı.

Çocuklar enfeksiyon riskine karşı karantina altında tutulmuş, zatürre belirtisi gösteren 2 çocuğa da antibiyotik tedavisi uygulanmıştı. Çocuklara yaşadıkları travma nedeniyle psikolojik destek verilmesi tahmin ediliyor.

Bugün hastaneden taburcu olan 12 çocuk, evlerine dönmeden önce kameralar karşısına geçti. Doktorlar, sağlık durumlarının gayet iyi olduğu yönünde açıklamada bulundu.

Taylandlı çocuklar düzenlenecek basın toplantısında psikiyatrist tarafından onaylanan sorulara cevap verecek. Çocuklar toplantının ardından evlerine ve ailelerine dönebilecek.

Tayland Hükümet Sözcüsü Sunsern Kaewkumnerd, "Basın mensupları çocuklara sorular sorabilir ve bundan sonra rahatsız edilmeden normal yaşamlarını sürdürebilecekler" ifadelerini kullandı.

Chiang Rai Eyalet Valisi Prachon Pratsukan ise konunun daha fazla konuşulmayacağını söyleyerek, "tek resmi basın toplantısı" olacağını söyledi.

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