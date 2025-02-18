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        Haberler Dünya Tayvan 7 milyar dolarlık silah alımına hazırlanıyor | Dış Haberler

        Tayvan en az 7 milyar dolarlık silah alımına hazırlanıyor

        Çin, Tayvan çevresindeki askeri hareketliliğini artırırken, Tayvan yönetimi de ABD'den en az 7 milyar dolarlık silah alımı yapmaya hazırlanıyor. Yeni ABD yönetiminin desteğini alabileceğini uman Tayvan, Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) dâhil farklı türde silah sistemleriyle ordusunu takviye etme arzusunda.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 18.02.2025 - 01:21 Güncelleme: 18.02.2025 - 01:38
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        Tayvan 7 milyar dolarlık silah alımına hazırlanıyor
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        Çin'in Tayvan Adası çevresindeki askerî hareketliliği giderek artarken, Tayvan da savunmasını güçlendirmek adına önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

        Reuters'a konuşan ve isimlerini vermekten kaçınan yetkililere göre, Tayvan ABD'den en az 7 milyar dolarlık silah alımı yapmak istiyor.

        Yeni ABD yönetiminin desteğini alabileceğini düşünen Tayvan yönetimi, savunma için kullanılan seyir füzeleri ve HIMARS dâhil birçok silahı orduya kazandırmak istiyor.

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Tayvan'a silah satışının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini istediğini belirtmişti ancak ABD yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

        Tayvan Savunma Bakanlığı, Reuters'ın haberine ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, savunmayı takviye etmek çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

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