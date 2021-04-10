Ormanda bulunuyor... Kilosu bin liraya kadar çıkıyor - Haberler

Ormanda bulunuyor... Kilosu bin liraya kadar çıkıyor 0:00 / 0:00

DHA

Kuzugöbeği mantarı Gülnar ilçesinde vatandaşların geçim kaynağı oldu.

DHA'nın haberine göre her yıl nisan ve mayıs aylarında çıkan kuzugöbeği mantarının tazesi 250 liradan, kurusu ise bin liraya kadar alıcı buluyor.

Vücut direncini arttırdığı, kan basıncını düzenleyen etkileri olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı, mangalda, yumurtalı, kavurma, sote olarak tüketiliyor.

Kurusu ise önce haşlanıp ardından tüketilebiliyor.

'HEM LEZZETLİ HEM DEĞERLİ'

Ormanda kuzugöbeği mantarı toplayan Durali Işık, "Kuzugöbeği mantarı bahar aylarının gelişi ile ormanda çıkmaya başlar. Bizim için bir gelir kapısı oldu. Ormanda hem temiz hava alıyoruz hem de mantar topluyoruz. Hem çok lezzetli, hem de değerli bir mantar" dedi.

KUZUGÖBEĞİ MANTARI HAKKINDA...

Morchellaceae familyasından, yenilebilen bir mantar türü olan kuzugöbeği (Morchella esculenta),genellikle ormanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunuyor. Genelde bahar aylarında ortaya çıkıyor. Bahar aylarında yağışın olmaması mantar oluşumunu olumsuz yönde etkiliyor.

Gyromitra esculenta gibi zehirli türlerle (sahte kuzugöbeği mantarı) karıştırılma riski olduğundan mantar toplarken çok dikkatli olunması gerekiyor. Çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olacağından çiğ olarak tüketilmemesi gerektiği belirtiliyor.