Taziye dönüşü kaza: 1'i ağır, 10 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde taziyeden dönen iki ailenin içinde olduğu minibüs bariyerlere çarptı. Kazada, 1'i ağır, 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da taziyeye katılıp Bursa'daki evlerine dönen iki ailenin içinde bulunduğu Mehmet Nur Kaplan (49) yönetimindeki minibüs, Bursa-Ankara kara yolunun Kurşunlu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak köprülü kavşaktaki bariyerlere çarptı.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki Özcan Gündüz (49), Şeyma Gündüz (25), Muhammet Gündüz (23), Hatip Gündüz (52), Muhammet Mahmut Sudey Gündüz (15), Güler Gündüz (43), Şiyar Kaplan (15), Sefanur Kaplan (43) ile Emine Özarslan (30) yaralandı.
İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.