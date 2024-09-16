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        Haberler Gündem Güncel Taziye dönüşü kaza: 1'i ağır, 10 yaralı | Son dakika haberleri

        Taziye dönüşü kaza: 1'i ağır, 10 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde taziyeden dönen iki ailenin içinde olduğu minibüs bariyerlere çarptı. Kazada, 1'i ağır, 2'si çocuk, 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:45
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        Diyarbakır'da taziyeye katılıp Bursa'daki evlerine dönen iki ailenin içinde bulunduğu Mehmet Nur Kaplan (49) yönetimindeki minibüs, Bursa-Ankara kara yolunun Kurşunlu Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak köprülü kavşaktaki bariyerlere çarptı.

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        Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki Özcan Gündüz (49), Şeyma Gündüz (25), Muhammet Gündüz (23), Hatip Gündüz (52), Muhammet Mahmut Sudey Gündüz (15), Güler Gündüz (43), Şiyar Kaplan (15), Sefanur Kaplan (43) ile Emine Özarslan (30) yaralandı.

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        İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Muhammet Mahmut Sudey Gündüz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Bursa
        #trafik kazası
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