TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı kutlaması

AA

Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 97. yılını büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Milletimizin karakterine işlemiş bağımsızlık ve özgürlük inancı, yine milletimizin azim ve fedakârlığıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bir ulusun yeniden doğuşuna vesile olmuştur. Cumhuriyet; bu inancın ve yeniden doğuşun bize bıraktığı en değerli mirastır. Cumhuriyetimizin her alanda gelişmesi ve geçmişten bu yana gelen bütün değerleriyle ilelebet var olması ortak sorumluluğumuzdur. Görevimiz; cumhuriyete olan sorumluluğumuza yakışır şekilde, yorulmadan çalışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum."