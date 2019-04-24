Uzun yıllardır Katar'da tedavi gören Cezayir İslami Selamet Cephesi (FIS) lideri Abbas Medeni 88 yaşında Doha'da vefat etti.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:



İslam tefekkürüne emek vermiş, ömrünce ülkesi, halkı ve İslam alemi için gayret etmiş Dr.Abbas Medeni’nin vefat ettiğini teessürle öğrendim. 3 hafta önce Doha’da, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğim Dr.Abbas Medeni’ye rahmet, ailesine ve Cezayir halkına başsağlığı diliyorum.





— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 24, 2019