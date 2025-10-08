Habertürk
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Dinleme faslının sonuna geliyoruz

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Dinleme faslının sonuna geliyoruz

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına ilişkin, "Artık dinleme faslının sonuna geliyoruz. Bundan sonra raporları hazırlamak için partilerin ve milletvekili arkadaşlarımızın çalışmalarını bekleyeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 21:42 Güncelleme: 08.10.2025 - 21:42
        'Dinleme faslının sonuna geliyoruz'
        Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 14. toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada, şimdiye kadar Komisyon'da 113 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin ve kanaat önderinin dinlendiğini ifade etti.

        Bugün de iki oturumda farklı kanaatlere sahip isimlerin dinlendiğini aktaran Kurtulmuş, ilk oturumda terörle mücadelede bedel ödemiş askerlerin oluşturduğu derneklerin temsilcilerinin, ikinci oturumda da barışa nasıl katkı sunulabileceğine ilişkin sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin dinlendiğini kaydetti.

        Kurtulmuş, "Bu toplantı da gösterdi ki, aslında biz komisyonu, çözümü bulmak, çözüme en kestirme yoldan ulaşmak için kurmuşuz. Bu komisyon, burada bulunan arkadaşlarımızın da iradesiyle çözüm iradesini ortaya koymuştur. Her toplantıda, katılan arkadaşlarımızın yürekten sürece destek vermeleri de bizlerin iradesini de pekiştiriyor. Her bir arkadaşımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Bugün, toplantıya verilen arada TBMM Genel Kuruluna başkanlık yapan Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

        "İki oturum arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, siyasi partilerimizin tamamının isteğiyle, özellikle üç değerli arkadaşımızın da içinde olduğu Vicdan Gemisi'nin yolunun kesilmesi ve oradaki Hatay Milletvekilimiz Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekilimiz Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekilimiz Mehmet Atmaca ile 21 Türk vatandaşımızın İsrail işgal güçleri tarafından alıkonulması ve onların bir saldırıyla karşı karşıya kalması dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tavrımızı, tepkimizi ve neler yapılabileceğini konuşmak üzere bir görüşme gerçekleştirildi. Bütün siyasi partilerimiz orada görüşlerini ifade ettiler. Orada da çok değerli teklifler gündeme geldi. Biz bu toplantıya geçtiğimizde, yine partilerimizin tamamının ittifakıyla, İsrail'in bu yaptığını kınayan, İsrail'in yaptığı bu tavra karşılık Türkiye Büyük Millet Meclisinin sessiz kalmadığını ifade eden, aslında bunun sadece üç milletvekilimize karşı değil bütün milletvekillerimize ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi şahsiyetine yapılmış bir saldırı olduğunu ifade eden Başkanlık Tezkeresini kabul etmiş olduk."

        Komisyonun bir sonraki toplantısının zamanını ve gündemini daha sonra paylaşacaklarını dile getiren Kurtulmuş, "Artık dinleme faslının sonuna geliyoruz. Bundan sonra raporları hazırlamak için partilerin ve milletvekili arkadaşlarımızın çalışmalarını bekleyeceğiz. Arkasından da bir çerçeve rapor hazırlayarak hangi konularda neler yapılması gerekir, burada şimdiye kadar dile getirilen konuşmaların hepsinden bir söylem analizi de ortaya çıkartıyoruz. Böylece yapılabilecek teklifler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na komisyon olarak hangi tekliflerde bulunacağız, bunu çalışacağız. İnşallah en kısa süre içerisinde bu komisyonun ana uğraş alanındaki faaliyetlerini belli bir noktaya getireceğiz." açıklamasını yaptı.

        #Numan Kurtulmuş
        #haberler
        #Son dakika haberler
