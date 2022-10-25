Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı ile görüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovic ile görüştü

Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile bir araya gelen Şentop, Jandrokovic’e Uluslararası Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi’ne ev sahipliği yapmalarından dolayı teşekkürlerini iletti

TBMM Başkanı Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovic ile görüştü
Şentop, Hırvatistan Meclis Başkanı ile görüştü
0:00 / 0:00
İHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan'da temaslarına devam ediyor. Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile bir araya gelen Şentop, Jandrokovic’e Uluslararası Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi’ne ev sahipliği yapmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. Şentop yaptığı konuşmada, bu yıl Türkiye ve Hırvatistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılının kutlandığını hatırlatarak, “Elbette ilişkilerimizin tarihi 30 yılla sınırlı değildir. Yüzyıllar öncesine dayanan köklü bir ortak tarihe sahibiz” dedi.

Hırvatistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, diplomatik ilişkilerin her zaman dostluk ve iş birliği temelinde seyrettiğini söyleyen Şentop, “Güneydoğu Avrupa’nın iki ucunda yer alan ülkelerimiz arasındaki iş birliği bölgenin barış ve istikrarı için de önem taşımaktadır” dedi. İki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini de anlatan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen ay Hırvatistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin, ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını söyledi. Ukrayna savaşının etkilerine de dikkat çeken Şentop, barışın bir an önce gelmesi temennisini dile getirerek, ”Bu yolda elimizden gelen desteği sunmaya hazır olduğumuzu her vesileyle vurguluyoruz. Kalıcı çözüme giden yegane yol diplomasidir, müzakerelerdir. Tarafları bu yönde teşvik etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte 2022 Yılının en iyi uzay fotoğrafı! 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!
DÜNYA 2022 Yılının Astronomi Fotoğrafçısı ödülleri verildi!
İtalya Başbakanı Meloni: Büyük savaştan bu yana en zor dönem
DÜNYA Meloni: Büyük savaştan bu yana en zor dönem
Kremlin'den TürkAkım açıklaması
DÜNYA Kremlin'den TürkAkım açıklaması
Çekya, Şengen vizesi olan Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı
DÜNYA Çekya, Şengen vizesi olan Rus vatandaşlarına ...
Putin'in yerine gelecek olan isim o mu?
DÜNYA Putin'in yerine gelecek olan isim o mu?
50 yıldır duş almıyordu! Köylülerin kararı ölüm getirdi!
DÜNYA Köylülerin kararı ölüm getirdi!
Son dakika: İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, Kral Charles'tan hükümet kurma yetkisini aldı
DÜNYA Sunak, hükümet kurma yetkisini aldı
İngiltere'de istifa eden Başbakan Liz Truss, son kez ulusa seslendi
DÜNYA İstifa eden Truss son kez ulusa seslendi
Elon Musk'ın Yunanca paylaşımı gündem oldu
DÜNYA Musk'tan Yunanca paylaşım
Londra'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı
DÜNYA Londra'da silahlı saldırı: 2 kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.