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        TBMM Genel Kurulu'nda 4 uluslararası anlaşma kabul edildi

        TBMM Genel Kurulu'nda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 00:33 Güncelleme: 08.05.2024 - 00:33
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        TBMM'de 4 uluslararası anlaşma kabul edildi
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        Genel Kurul'da önce Türkiye ile Özbekistan Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

        Teklifin tümü üzerinde konuşan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Özbekistan ve bütün Türk Cumhuriyetleriyle dostlukları daha ileriye götürecek adımları desteklediklerini söyledi.

        Türkiye'nin Özbekistan pazarındaki payının azaldığını belirten Kaya, "Ticaret hacmi birkaç yıldır erimeye devam etmekte. Dış ticaret hacminin neden eridiğinin ele alınması gerekir." dedi.

        Özbekistan'ın terör tehdidiyle de karşı karşıya olduğunu belirten Kaya,Türkiye'nin bilgi paylaşımı güvenlik birimlerinin eğitilmesi ve askeri teçhizat sağlanması noktasında destekler sunabileceğini söyledi.

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        İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, yapılan anlaşmayı değerli ve önemli bulduklarını söyledi. Türkiye'nin Özbekistan'da sadece kamusal düzeyde değil özel şirketler aracılığıyla da daha fazla yatırımda bulunulması gerektiğini vurgulayan Kavuncu, "Türk Kültür Birliğinin geleceği bakımından da iki ülke arasında ortak müfredatla eğitim veren bir ortak üniversitenin varlığının da kıymetli olacağını düşünüyoruz." dedi.

        MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Türkiye'nin, 21'inci yüzyıldaki büyük stratejisinin Türk kuşağının merkezindeki konumuyla kardeş, akraba ve komşu ülkelere her alanda yardım etmek ve kendi geleceklerine saygı duyarak, rıza çerçevesinde birikimlerini paylaşmak olduğunu söyledi. Topsakal, "Türk topluluk ve devletlerini kendi halkası, tarihsel idare biçimi, sosyokültürel gelişimi ve ekonomik duruşuyla kabul etmeye, gelecek yüzyılda bölgesel etkin bir güç olacak büyük Türkiye'nin çevresindeki kardeşlik ve rıza üzerine dayanan ilişki hatlarını oluşturmaya ve yeniden yorumlamaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Topsakal, Türkiye'nin soydaş toplulukların hakları ve hukukları anlamında ihtiyaç duyulan her türlü sosyal ve kültürel yarımların yapmasını istedi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CHP LİDERİ ÖZEL'İ KABULÜ

        CHP Grubu adına konuşan İstanbul Milletvekili Namık Tan, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının halkın feraset, basiret ve dirayetini kanıtladığını ifade ederek, "Seçim sonuçları Batı alemine dahi otoriterleşen rejimlere karşı demokratik yoldan mücadelenin geçerli olabileceğini gösteren bir umut ve esin kaynağı oldu." dedi.

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        AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne değinen Tan, şöyle konuştu:

        "Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'in, refakaten benim de bulunduğum, Cumhurbaşkanı ziyareti de aynı bütünlüklü kavrayış ve yurtsever kaygının doğal bir sonucudur. Yapıcı olmaya, sorun çözmeye, somut önerilerde bulunmaya odaklıyız. Muhatabımızdan da dış politikanın partiler üstü bir işbirliğiyle kutuplaşmadan ve iç çekişmelerden uzak yürütülmesi konusundaki görüşümüzle mutabık olduklarını duymaktan memnunuz. Biz ülkenin ali menfaatleri için üzerimize düşeni yaparız ama ne olursa olsun eleştirilerimizi dile getirmekten de kaçınmayacağız."

        "1900 CİVARINDA TÜRK FİRMASI ÖZBEKİSTAN'DA FAALİYET GÖSTERİYOR"

        AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin, özellikle son 8 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in samimi kardeşlik ilişkisi ve büyük liderlikleri sayesinde çok büyük bir mesafe kat ettiğini belirterek, her alanda işbirliği için gerekli anlaşmaların imzalandığını, karşılıklı vize muafiyeti getirildiğini ve ilişkilerin kardeşlik esasına dayalı stratejik müttefiklik seviyesine çıkarıldığını anlattı.

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        Türkiye'nin Özbekistan'daki doğrudan yatırımının yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaştığını bildiren Mesten, şunları kaydetti:

        "1900 civarında Türk firması Özbekistan'da faaliyet göstermektedir. Toplam ticaret hacmimiz sekiz yılda yaklaşık 10 kat artmış, 3,5 milyar dolar seviyelerine gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanlarının göstermiş olduğu 5 milyarlık hedefe en yakın zamanda ulaşmayı diliyoruz. Yüce Meclisimizde bugün Özbekistan ve Türkiye arasında yapılan sözleşmeleri uygun bulan kanun teklifine vereceğimiz 'evet' oyuyla iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine, tarihi ve kültürel bağlarımızın bir kat daha güçlenmesine, dahası Türk dünyası ilişkilerinin güçlenmesine parlamento olarak büyük bir katkı koyacağımıza ve tarihi bir görev ifa edeceğimize yürekten inanıyorum."

        AK Parti'li Mesten, Özbekistan'da bulunduğu bir sırada yazdığı ve Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e takdim ettiği şiirini de okudu.

        Görüşmelerin ardından Türkiye ile Özbekistan Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin yanı sıra Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşma ve Türkiye ile Özbekistan Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşma'da Yapılan Değişikler ve İlavelere İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Özbekistan Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü ve Türkiye ile Özbekistan Arasında Kolluk Eğitimi İş Birliği Protokolü'nde Yapılan Değişiklikler ve İlaveler ile İlgili Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Özbekistan Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

        Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Karaca, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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