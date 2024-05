TBMM Dışişleri Komisyonu 13 kanun teklifini kabul etti

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmaya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı'nı kutlayarak başladı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybetmesi nedeniyle İran hükümetine ve halkına başsağlığı dileyen Oktay, "Enkazın yeri İran makamlarının da talebi ile hızla görevlendirilen Akıncı tipi İHA'mız tarafından tespit edilmiştir. Kısa sürede harekete geçilerek sınırlarımızın ötesinde başarıyla icra edilen bu görev; ülkemizin, silahlı kuvvetlerimizin ve savunma sanayimizin ulaştığı gurur veren seviyeyi ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Oktay, Avrupa Birliği ile (AB) ilişkilerdeki tıkanıklığın ise AB'nin her açılım ve adım için şartlar dayatması nedeniyle sınırlı şekilde ilerlediğini ifade etti.

Gazze'de yaşanan insanlık dışı durumun şiddetlenerek devam ettiğini vurgulayan Oktay, şöyle devam etti:

"İsrail'in katliamlarına yönelik her eleştiri, 'antisemitizm' olarak susturulmaya çalışılıyor. Bu şekilde sorunun asıl kökeni olan İsrail'in 10 yıllardır Birleşmiş Milletler kararları hilafına süren saldırganlığı ve yayılmacılığı unutturulmaya çalışılıyor. Türkiye olarak, kimden gelirse gelsin sivillere yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu, kalıcı barış ve istikrarın ise ancak BM kararları çerçevesinde iki devletli bir çözümün derhal uygulanması ile mümkün olacağını savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim, Dışişleri Komisyonu olarak ziyaret ettiğimiz hemen hemen her yerde yine BM kararları çerçevesinde iki devletli çözüm konusunda bir mutabakat söz konusu oluyor, İsrail tarafını savunanlar da dahil olmak üzere.