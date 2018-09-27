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TBMM oturma planına ittifak ayarı

Meclis'te yeni oturma planı hazırlandı. Buna göre, AK Parti’nin yeri değişmezken, MHP, AK Parti’nin hemen yanında yer alacak. CHP, MHP’nin yanında ortada yer alırken, CHP’nin yanında İYİ Parti ve en dışta HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve bağımsız vekiller oturacak

27.09.2018 - 07:58 | Güncelleme:

Meclis Genel Kurulu’nda oturma düzeni yeniden planlandı. Taslağa göre bugüne kadar milletvekili sayısına göre yapılan düzenleme değiştirilerek, MHP milletvekilleri AK Parti grubunun yanında yer alan sıralara taşınacak. CHP düzenlemeye sert tepki gösterdi.

Rifat Başaran'ın Hürriyet'teki haberine göre, TBMM, 1 Ekim’de açılmadan önce Genel Kurul’daki oturma düzeni ile ilgili çalışma yapıldığı öğrenildi. Meclis Başkanlık Divanı siyasi partilere yeni Genel Kurul’un oturma düzeni ile ilgili bir taslak yolladı. Taslağa göre, daha önce Genel Kurul salonunda siyasi partilerin oturacağı yerler milletvekili sayısına göre sıralanırken bu kez bu düzen değiştiriliyor. Yeni düzene göre AK Parti’nin yeri değişmezken, MHP, AK Parti’nin hemen yanında yer alacak. CHP, MHP’nin yanında ortada yer alırken, CHP’nin yanında İYİ Parti ve en dışta HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve bağımsız vekiller oturacak.

‘TEAMÜLLERE AYKIRI’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, bugüne kadar sıralamanın oy oranına göre belirlendiğini belirterek düzenlemenin teamüllere aykırı olduğunu kaydetti. Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile tüm partilerin grup başkanvekillerinin bugün yapacağı toplantıda tepkilerini dile getireceklerini belirten Özkoç, şunları söyledi: “Birinci ve ikinci partiyi de bırakarak MHP’yi iktidar partisinin yanına koymuş, CHP’yi diğer tarafa almış, yanına İYİ Parti, onun yanına da HDP’yi koymuşlar. Bu oturma düzeni neye göre yapılmış? Bir koalisyon olsa koalisyona göre yapılır. Teamüller var. Kanunsuz bir yönetim var. Uyum yasaları çıkmadı. Buna rağmen karar çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası sözleşmelerle ilgili kararname çıkarma yetkisi yok şu anda ama çıkartıyor. Nasıl sürdürülecek bu durum? TBMM böyle idare edilmez.”

KILIÇDAROĞLU: BU İŞİ DÜZELTİN

Meclis’in oturma planı, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da ele alındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Meclis’te yapılacak toplantıda bu işi düzeltin, böyle bir oturma düzeninin doğru olmadığını savunun” talimatı verdiği öğrenildi.

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