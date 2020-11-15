A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşı karşıya geliyor. Grupta üçüncü maçlar öncesinde 8 puanlı Rusya lider, 3 puanla Türkiye üçüncü sırada yer alıyor. Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

TÜRKİYE - RUSYA

SAAT: 20.00

HAKEM: Szymon Marciniak

YAYIN: TRT 1

STAT: Şükrü Saracoğlu

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan, Merih, Caner, Ozan, Okay, Hakan, Cengiz, Kenan, Cenk

RUSYA: Guilherme, Zhirkoc, Kudryashov, Dzhikiya, Semenov, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev, Cheryshev, Miranchuk, Zebolotny

Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı. A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo),Zeki Çelik (Lille),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Ömer Bayram (Galatasaray)

Ortasaha: Cengiz Ünder (Leicester City),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Dorukhan Toköz (Beşiktaş),Hakan Çalhanoğlu (Milan),İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Ozan Tufan (Fenerbahçe),Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille),Cenk Tosun (Everton),Enes Ünal (Getafe),Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçıyla 585. kez sahaya çıkıyor. Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 311'i resmi, 273'ü özel 584 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 140 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 254'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 772 gol attı, kalesinde 833 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 584 karşılaşmanın 503'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 584 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

2020'DEKİ 7 MAÇ

A Milli Takım, 2020 yılındaki yedinci maçını Rusya ile İstanbul'da oynuyor.

Türkiye, bu yıl ilk maçına 3 Eylül'de çıktı. UEFA Uluslar Ligi'nde Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Macaristan 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, bu yılki ikinci maçını 6 Eylül'de oynadı. Türkiye, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı.

Milli takım, 2020 yılındaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Özel maç, 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

A Milli Takım, bu yıl oynadığı dördüncü maçta ise deplasmanda Rusya ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Millilerin, Sırbistan ile İstanbul'da karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçı 2-2, Hırvatistan ile oynadığı özel maç ise 3-3 berabere sona erdi.