Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde konuştu. Uysal, “Dış Denge, Sürdürülebilir Büyüme ve Fiyat İstikrarı” başlıklı konuşmasında iki önemli mesaj verdi. Cari dengedeki iyileşmenin bu kez farklı olduğuna dikkat çeken Uysal, rakamların enerji alanındaki yatırım ihtiyacını ortaya koyduğuna vurgu yaptı. Proje bazlı teşvik sisteminin önemli bir yapısal adım olduğunu kaydeden Uysal teşvike konu olan ürünlerin net ithalatının 2017 yılında 17 milyar dolar olup milli gelirin yüzde 2'sine karşılık geldiğine dikkat çekti. Uysal "Teşvik sisteminden elde edilen kazanımların orta vadede getirisinin yüksek olacaktır" ifadesini kullandı.

Uysal'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

'SON 1 YILLIK DÖNEMDE CARİ DENGE ÖNEMLİ İYİLEŞME KAYDETTİ'

Son 1 yıllık dönemde cari denge önemli iyileşme kaydetti.

Cari denge 2002 yılından bu yana ilk defa fazla vermeye başladı.

'CARİ DENGEDEKİ SON DENGELENME SÜRECİ ÖNCEKİLERDEN FARKLILIK ARZ EDİYOR'

Cari dengedeki iyileşme 3. çeyrekte de devam etti ve eylül ayı itibariyle yıllık 6 dolar fazlaya ulaşıldı.

milyar

Cari işlemler dengesinin 2019 yılı 3. çeyrek itibariyle yaklaşık yüzde 1 oranında arttığı tahmin edilmektedir.

Cari dengedeki son dengelenme süreci öncekilerden farklılık arz ediyor.

'CARİ DENGENİN SON DENGELENMESİNDE MAL-HİZMET İHRACATININ ETKİSİ DE SÖZ KONUSU'

Cari dengenin son dengelenmesinde mal-hizmet ihracatının etkisi de söz konusu.

İthalat ile milli gelir arasındaki ilişkinin zayıfladığını görüyoruz.

'2014'TEN BU YANA PETROLDEKİ CİDDİ DÜŞÜŞ CARİ AÇIĞI SINIRLADI'

Son enflasyon raporunda 2014 yılının sonlarından itibaren petrol fiyatlarında gözlenen belirgin düşüşün cari açığı önemli ölçüde sınırladığını söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz yıl 43 milyar dolar enerji ithalatımızın bu yıl daha sınırlı kalması görülüyor.

Türkiye küresel ticaret hacmindeki yavaşlamanın etkilerini ticaret pastasından aldığı payı artırarak bertaraf edebiliyor.

'TURİZMDE PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTMASI ESNEKLİK SAĞLIYOR'

Küresel büyümede görünümündeki zayıflamaya karşın firmaların ihracata yönelimi pazar ve ürün çeşitlendirme esneklik ve rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisiyle mal ve hizmet ihracatı devam etmekte.

Cari dengedeki iyileşmenin kalıcı olmasını sağlamak için bu politikaların yapısal adımlarla desteklenmesi önem taşıyor.

Reel sektörümüz güçlü ihracat katkısıyla ekonomideki dengelenmeye önemli katkı sunuyor.

Savunma sanayi, kimya ve mobilya ve inşaat yan sanayi başta olmak üzere firmalarımız yeni pazarlarda önemli başarılar elde ettiler.

TCMB ihracatçılara destek sağlayarak sürece destek veriyor.

Cari dengedeki iyileşmede döngü dışı faktörlerin de etkisi var.

Zorunlu karşılıklar gibi makro ihtiyati araçların da olduğu etkin politika çerçevesi benimsiyoruz.

'PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ ÖNEMLİ BİR YAPISAL ADIM'

Proje bazlı teşvik sistemi önemli bir yapısal adım.

Yaptığımız hesaplamalara göre teşvike konu olan ürünlerin net ithalatı 2017 yılında 17 milyar dolar olup milli gelirin yüzde 2'sine karşılık gelmektedir

Çok kısa sürede OKS sisteminin katılımcı sayısı 5 milyonu aşmış fon büyüklüğü yaklaşık 8 milyar TL'ye ulaşmıştır.

Önümüzdeki dönemde zorunlu karşılıklar gibi makro ihtiyati araçları da etkin bir şekilde kullanarak reel sektörü finansal risk yönetimi ve krediye erişim konularında desteklemeye devam edeceğiz.

Savunma, tekstil, makine-teçhizat, fabrikasyon metal, ilaç, kimya ve enerji gibi sektörlerde son yıllarda üretimin yerli içeriğinde önemli artışlar var ama bu alanda gidilecek daha çok yol olduğunun farkındayız.

'FİYAT İSTİKRARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN UNSURLAR'

Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme birbirini tamamlayan unsurlar.

Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemdedir