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        Haberler Bilgi Ekonomi TCMB faiz kararı 2024 Ağustos ayı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?

        2024 Ağustos ayı TCMB faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ağustos ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi Merkez Bankası temmuz ayında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?" İşte 2024 Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı tarih...

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        Habertürk
        Giriş: 17.08.2024 - 20:03 Güncelleme: 17.08.2024 - 20:07
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        Merkez Bankası faiz toplantısı için bekleyiş sürüyor. Fatih Karahan başkanlığında bir araya gelecek kurul, Ağustos ayı faiz kararını kamuoyunun bilgisine sunacak. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?" İşte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ağustos ayı faiz toplantısı tarihi...

        2

        MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos faiz kararı 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'de açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

        4

        YIL SONU POLİTİKA FAİZ ORANINDA NE BEKLENİYOR?

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

        Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

        5

        TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

        Merkez Bankası geçtiğimiz ay politika faizini yüzde 50'de sabit tutmuştu.

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