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TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 2 milyar lira verdi

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Ekim vadeli repo ihalesi ile piyasaya 1 milyar 999 milyon 999 bin 998 lira verdi

TCMB repo ihalesi

İhaleye 3 milyar liralık teklif geldi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 16,50 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 17,91 seviyesinde gerçekleşti.

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