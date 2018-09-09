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Bastığı mayın hayatını kararttı

Bayram tatili için İstanbul'dan Tunceli'nin Nazimiye ilçesi Ramazan Köyü'ne gelen ve mayına basması sonucu ağır yaralanan Gönül Parlak sol ayağını ve el parmağını kaybetti. Şimdi yeniden sağlığına kavuşmayı ve yürümeyi bekleyen Parlak, "Doktorlar yaraların 3 aya kadar kapanacağını ve ardından ayağa kalkacağımı söyledi. Bir umut o günün gelmesini bekliyorum" dedi.

09.09.2018 - 13:18 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Mustafa Uc'un haberine göre; bayram tatili için İstanbul'dan Tunceli'ye giden Gönül Parlak, 21 Ağustos 2018 tarihinde Nazimiye ilçesi Ramazan köyünde teröristlerin önceden döşediği mayına basarak ağır yaralandı. Parlak, ilk müdahalesinin ardından askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ancak sol ayağını ve sol el parmağını tüm müdahalelere rağmen kaybetti.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM"

Tedavi süreci devam eden Parlak, yaşanan o kabus dolu günü şöyle anlattı:

"Olay günü bayramın birinci günüydü, ben köye geldim ve yakınlarımın mezarlıklarını ziyaret ettim. Ziyaret sonrasında İstanbul'dan gelen arkadaşlarımla buluşup hasret giderip gezecektik. Mezarlık dönüşü köy meydanının içindeydim. Sürekli herkes o yolu kullanır ve hatta hayvanların bile geçtiği yer orasıdır. Bende o yoldan giderken ayağımın dibinde bir patlama oldu ve ne olduğunu anlamadım gözümü açtığımda hastanedeydim."

"BİR UMUT YÜRÜYECEĞİM GÜNÜ BEKLİYORUM"

Eski günlerdeki gibi yeniden yürümeyi umduğunu belirten Parlak, "Durumum şuan iyi. Diz altından bacağımla beraber el parmağım da kesildi. Bundan sonraki süreçte iyileşip eski sağlığıma kavuşmak ve yürümek istiyorum. Doktorlar yaraların 3 aya kadar kapanacağını ve ardından ayağa kalkacağımı söyledi. Bir umut o günün gelmesini bekliyorum" dedi.

Doç. Dr. Şükrü Demir


"YÜRÜMESİ İÇİN EN AZ 3 AY VAR"

Gönül Parlak'ı tedavi eden Fırat Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Şükrü Demir ise, "Hasta patlayıcı bir cisme basma sonucu hastanemize getirildi. Hastayı ameliyata aldığımızda sol bacağı ve sol el seviyesinde yaygın yabancı cisimler ve toprakla doluydu. Yaralar temizlendiğinde ayak bileği seviyesi ampute durumundaydı. Kan dolaşımı oldukça kötüydü. Diz altından kesilmesi kararını verdik. Bu kararı verirken de çok zorlandık çünkü hastanın yaraları diz üstüne kadar geliyordu. Hastanın ilerleyen zamanlarda yeniden protez ile yürüyebilmesi için dizini koruma kararı aldık. Ameliyat diz altından kesilerek devam etti. Hastanın 3 gün yoğun bakımda hayati tehlikesinin ardından ortopedi servisine getirdik. Yaralarının takibi ve iyileşmesi sürecinin daha hızlı olmasından dolayı plastik cerrahi servisine sevk ettik. Hastanın yaralarının kapanması ve protez ile yeniden yürüyebilmesi yaklaşık bir 3 ayı bulacaktır" diye konuştu.

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