Tekfen Holding’de bayrak değişimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamŞirketlerTekfen Holding’de bayrak değişimi
ABONE OL

Tekfen Holding’de yeni Yönetim Kurulu belirlendi

Tekfen Holding Olağan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında, yeni Yönetim Kurulu belirlendi. 2015 yılından bu yana Tekfen Holding’de Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürütmekte olan Murat Gigin, bayrağı Zekeriya Yıldırım’a devrederken, Grup Şirketler Başkanlığı’na Ali A. Pandır getirildi

Tekfen Holding’de bayrak değişimi
HABERTURK.COM

Uluslararası sanayi ve alt yapı müteahhitliği, kimya sanayi ve tarımsal üretim ile terminal ve serbest bölge işletmeciliği alanlarında 65 yıldır faaliyet gösteren ve yirmi bine yakın kişiye istihdam sağlayan Tekfen Holding’de 25 Mart 2021 tarihinde Olağan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları gerçekleşti. Toplantılarda alınan kararlar sonucunda, 2015 yılından bu yana Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Murat Gigin’in yerine Zekeriya Yıldırım seçildi.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Zekeriya Yıldırım, "Tekfen, faaliyet gösterdiği alanlarda liderliğini kanıtlamış ve Türkiye’de başarının simgeleri arasında yerini almıştır. Bunun yanında Tekfen, hiçbir zaman adı sadece ticari başarılarla anılan bir grup olmamış, ülkesi ve toplum için değer yaratan bir topluluk olarak sosyal ve çevresel sorumluluklarına da sahip çıkmıştır. Öncelikle bizlere düşen, Tekfen’in başarı çizgisini yukarı çekerken, bu çok yönlü sorumluluk anlayışını da koruyarak kurucu ortaklardan miras kalan uzlaşı kültürünü, katılımcılığı, sosyal fayda yaratma misyonunu ve çevre duyarlılığını sürdürmektir. Tekfen kültürünü oluşturan değerler silsilesi, sürdürülebilirlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi günümüz iş dünyasında artık vazgeçilmez olan değerlerle birebir örtüşmektedir. Tekfen olarak bu uyumu, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurul sonrasında düzenlenen Yönetim Kurulu’nda yapılan görev dağılımı sonucunda Tekfen Holding Yönetim Kurulu yeni dönemde şu şekilde belirlendi, Zekeriya Yıldırım (Başkan),Murat Gigin (Başkan Vekili),Esin Mete (Başkan Vekili),M. Ercan Kumcu (Başkan Vekili),Cansevil Akçağlılar (Üye),Ali Nihat Gökyiğit (Kurucu Onursal Başkan, Üye),Sinan Uzan (Üye),Neriman Ülsever (Bağımsız Üye),Gülsüm Azeri (Bağımsız Üye),Şevki Acuner (Bağımsız Üye),Sedat Eratalar (Bağımsız Üye).

Yönetim Kurulu’nda olduğu gibi, Tekfen Holding’in üst yönetiminde de önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Tekfen’in 65 yıllık tarihinde ilk kez Grup Şirketler Başkanlığı görevini bünyesinde daha önce görev almamış bir isme emanet edildiği açıklandı.

Verilen bilgiye göre, sanayi sektöründe ulusal ve global pazarda kariyere sahip Ali A. Pandır, Grup Şirketler Başkanlığı görevini Tekfen’de 38 yıl boyunca çok çeşitli sorumluluklar üstlenen Cahit Oklap’tan devraldı.

26 Mart 2021 tarihi itibarıyla görevine başlayan Ali A. Pandır, "Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 40 yıla yakın bir zamandır sürdürdüğüm profesyonel hayatımda, iş yapış biçimini ve Türkiye’yi temsil etme kabiliyetini her zaman takdirle izlediğim Tekfen Grubu’na dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Grubun yeni döneminde, başlıca hedefimiz, kurucularının çizdiği yoldan ayrılmadan, Tekfen’i her alanda daha ileriye götürmek ve paydaşlarına daha fazla değer yaratmak olacak. Öte yandan şirketin DNA’sında olan sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığı, çevre duyarlılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne atfettiği önem, kurumsal yönetim kültürü, müşteri bağlılığı ve operasyonel mükemmeliği, bir takım olarak paydaşlarımıza değer yaratmakta en önemli araçlarımız olmaya devam edecek" dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

107 bin anonim, 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştık
İŞ-YAŞAM107 bin anonim, 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaştık
ZAM KANALI | Son dakika: Süveyş Kanalı kapandı, fiyatlar uçtu
İŞ-YAŞAMZam Kanalı
Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
İŞ-YAŞAM'Kanal İstanbul bir dünya projesi'
TAV Batum'daki yeni terminali hizmete açtı
İŞ-YAŞAMBatum'da yeni terminali hizmete açtı
Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kurulundan çıkarıldı
İŞ-YAŞAMHamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kurulundan ...
Türk-İş 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 736, yoksulluk sınırını 8 bin 912 lira olarak hesapladı
İŞ-YAŞAMTürk-İş: Açlık sınırı 2 bin 736 TL oldu
Mart ayı İmalat sanayi kapasite kullanım oranı açıklandı
İŞ-YAŞAMSanayide kapasite kullanım oranı düştü
Güven endeksi martta hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükselirken, inşaat sektöründe düştü
İŞ-YAŞAMSektörel güven endeksleri açıklandı
BAŞLADI! Son dakika: Otobüste yan kolttuk yüzde 50 indirimli - haberler
İŞ-YAŞAMOtobüste indirimli bilet kampanyası başladı
Reel Kesim Güven Endeksi'nde artış
İŞ-YAŞAMReel kesim güveni yükseldi