Tekfen Holding’de bayrak değişimi

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Uluslararası sanayi ve alt yapı müteahhitliği, kimya sanayi ve tarımsal üretim ile terminal ve serbest bölge işletmeciliği alanlarında 65 yıldır faaliyet gösteren ve yirmi bine yakın kişiye istihdam sağlayan Tekfen Holding’de 25 Mart 2021 tarihinde Olağan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantıları gerçekleşti. Toplantılarda alınan kararlar sonucunda, 2015 yılından bu yana Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Murat Gigin’in yerine Zekeriya Yıldırım seçildi.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Zekeriya Yıldırım, "Tekfen, faaliyet gösterdiği alanlarda liderliğini kanıtlamış ve Türkiye’de başarının simgeleri arasında yerini almıştır. Bunun yanında Tekfen, hiçbir zaman adı sadece ticari başarılarla anılan bir grup olmamış, ülkesi ve toplum için değer yaratan bir topluluk olarak sosyal ve çevresel sorumluluklarına da sahip çıkmıştır. Öncelikle bizlere düşen, Tekfen’in başarı çizgisini yukarı çekerken, bu çok yönlü sorumluluk anlayışını da koruyarak kurucu ortaklardan miras kalan uzlaşı kültürünü, katılımcılığı, sosyal fayda yaratma misyonunu ve çevre duyarlılığını sürdürmektir. Tekfen kültürünü oluşturan değerler silsilesi, sürdürülebilirlik, saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi günümüz iş dünyasında artık vazgeçilmez olan değerlerle birebir örtüşmektedir. Tekfen olarak bu uyumu, geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, Olağan Genel Kurul sonrasında düzenlenen Yönetim Kurulu’nda yapılan görev dağılımı sonucunda Tekfen Holding Yönetim Kurulu yeni dönemde şu şekilde belirlendi, Zekeriya Yıldırım (Başkan),Murat Gigin (Başkan Vekili),Esin Mete (Başkan Vekili),M. Ercan Kumcu (Başkan Vekili),Cansevil Akçağlılar (Üye),Ali Nihat Gökyiğit (Kurucu Onursal Başkan, Üye),Sinan Uzan (Üye),Neriman Ülsever (Bağımsız Üye),Gülsüm Azeri (Bağımsız Üye),Şevki Acuner (Bağımsız Üye),Sedat Eratalar (Bağımsız Üye).

Yönetim Kurulu’nda olduğu gibi, Tekfen Holding’in üst yönetiminde de önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Tekfen’in 65 yıllık tarihinde ilk kez Grup Şirketler Başkanlığı görevini bünyesinde daha önce görev almamış bir isme emanet edildiği açıklandı.

Verilen bilgiye göre, sanayi sektöründe ulusal ve global pazarda kariyere sahip Ali A. Pandır, Grup Şirketler Başkanlığı görevini Tekfen’de 38 yıl boyunca çok çeşitli sorumluluklar üstlenen Cahit Oklap’tan devraldı.

26 Mart 2021 tarihi itibarıyla görevine başlayan Ali A. Pandır, "Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 40 yıla yakın bir zamandır sürdürdüğüm profesyonel hayatımda, iş yapış biçimini ve Türkiye’yi temsil etme kabiliyetini her zaman takdirle izlediğim Tekfen Grubu’na dahil olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Grubun yeni döneminde, başlıca hedefimiz, kurucularının çizdiği yoldan ayrılmadan, Tekfen’i her alanda daha ileriye götürmek ve paydaşlarına daha fazla değer yaratmak olacak. Öte yandan şirketin DNA’sında olan sürdürülebilirlik ilkelerine bağlılığı, çevre duyarlılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne atfettiği önem, kurumsal yönetim kültürü, müşteri bağlılığı ve operasyonel mükemmeliği, bir takım olarak paydaşlarımıza değer yaratmakta en önemli araçlarımız olmaya devam edecek" dedi.