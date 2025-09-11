Habertürk
        TEKİNDER duyurdu! TEKİNDER burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        TEKİNDER'in her yıl ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine sunduğu "Eğitime Destek Bursu" için başvuru süreci 31 Ağustos 2025 itibarıyla tamamlandı. Açıklamaya göre bu yıl tam 65 bin öğrenci burs için müracaat etti. Şimdi gözler, "TEKİNDER burs sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorusuna çevrildi. Peki, TEKİNDER burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Giriş: 11.09.2025 - 12:39 Güncelleme: 11.09.2025 - 12:39
        TEKİNDER tarafından üniversite öğrencilerine yönelik sağlanan “Eğitime Destek Bursu” başvuruları 31 Ağustos 2025 tarihinde sona erdi. Bu yıl burs için toplamda 65 bin öğrencinin başvurduğu açıklandı. Şimdi ise adaylar, “TEKİNDER burs sonuçları ne zaman duyurulacak?” sorusunun yanıtını bekliyor. İşte detaylar...

        2

        TEKİNDER AÇIKLAMA YAPTI

        Tekinder'in resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "2025-2026 dönemine ait Eğitime Destek Bursu başvuru süreci 31-08-2025 tarihinde saat 17:00 itibariyle sona ermiş, Burs Komisyonu tarafından inceleme ve değerlendirme sürecine geçilmiştir.

        3

        Adayların başvuruları sırasıyla incelenecek ve incelemesi bitenlerin sonuçları 01-10-2025 tarihi itibariyle web sitemizde bulunan sorgulama ekranında yayınlanacaktır. Bu nedenle Başvuru Sorgulama ekranını belirli aralıklarla ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

        İş yoğunluğu nedeniyle, başvurular veya sonuçlarıyla ilgili gönderilecek olan mesaj ve e-postalara yanıt verilemeyecektir. İlginiz için teşekkür ederiz." denildi.

        4

        TEKİNDER BURSUNA DAİR DETAYLAR

        Üniversite öğrencilerine sunduğu burs desteğiyle öne çıkan TEKİNDER, yeni dönem burslarına ilişkin detayları paylaştı. Öğrencilerin maddi durumuna göre belirlenen burs tutarı 2000 TL ile 5000 TL arasında değişiyor.

        Bursun en dikkat çekici yönlerinden biri, KYK ya da özel burslarla birlikte alınabilmesi. Ancak toplam burs miktarının 5000 TL’yi aşmaması şartı bulunuyor. Bu sınırı geçen öğrenciler, TEKİNDER bursundan yararlanamıyor.

        5

        Eğitim öğretim yılının 8 ayını kapsayan bu destek, adayların başvuru sürecinde daha bilinçli karar vermeleri açısından önem taşıyor.

