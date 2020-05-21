Tekirdağ'da 3 genç koronavirüse karşı dezenfeksiyon kabini üretti

Kayseri'de "Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi" ile 70 bin sebze fidesi toprakla buluşuyor

AA

Üniversite öğrencileri Yunus Emre Kalkan ve Baran Cihan Ünsan ile sanayide çalışan Emre İnce, kendi imkanlarıyla temin ettikleri malzemelerle sanayide çalışma başlattı. Gençler tarafından üretilen 2 dezenfeksiyon kabini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (TNKÜ) kullanılacak.

Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kabini tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiklerini söyledi.

Kabinin 30 litre dezenfektan ile 700 kişinin dezenfeksiyon işlemini yapabileceğini belirten Kalkan, "Salgın günlerinde insanlara nasıl faydalı olabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarla bu projeye imza atmaya karar verdik. İlk yaptığımız kabini Namık Kemal Üniversitesine verdik." dedi.

İnce ise malzeme bulmakta biraz sorun yaşadıkları için projenin geciktiğini dile getirdi. Farklı projelerde kullanılan 3 bin liralık pompa yerine 100 liralık pompa ile sorunu çözdüklerini anlatan İnce, "Seri üretime geçmek için ucuza mal edip daha çok ucuza satmak istedik. En azından insanlar yararlansın." diye konuştu.

Ünsan da projeyi devlete ve millete faydalı olabilmek için hayata geçirdiklerini kaydetti.