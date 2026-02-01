Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye ulaşması nedeniyle 9 şilep ve tanker açıkta demirlerken, balıkçılar denize açılamadı. Lodosun etkisini iki gün daha sürdürmesinin beklendiği bildirildi
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.
DEMİRLEMEK ZORUNDA KALDI
AA'daki habere göre; hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.
BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI
Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.
LODOSUN ETKİSİNİN 2 GÜN DAHA SÜRMESİ BEKLENİYOR
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların lodosun etkisini kaybetmesinin ardından denize çıkacağını söyledi. Kentte hava sıcaklığı 7 derece ölçülürken, lodosun etkisini 2 gün daha sürdürmesi bekleniyor.