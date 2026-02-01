Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

        Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye ulaşması nedeniyle 9 şilep ve tanker açıkta demirlerken, balıkçılar denize açılamadı. Lodosun etkisini iki gün daha sürdürmesinin beklendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 14:09 Güncelleme: 01.02.2026 - 14:09
        Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli
        Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

        DEMİRLEMEK ZORUNDA KALDI

        AA'daki habere göre; hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

        BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

        LODOSUN ETKİSİNİN 2 GÜN DAHA SÜRMESİ BEKLENİYOR

        Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların lodosun etkisini kaybetmesinin ardından denize çıkacağını söyledi. Kentte hava sıcaklığı 7 derece ölçülürken, lodosun etkisini 2 gün daha sürdürmesi bekleniyor.

        Uyuşturucu soruşturmasında Hasan Can Kaya ve Reynmen gözaltına alındı

        Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın da olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen bazı sanal medya ünlülerinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltındaki şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi...
