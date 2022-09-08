Tekirdağ'da deniz faciası! İki kardeşten biri kayıp

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde yüzen iki kardeşten biri kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren diğer kardeş ise hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'dan Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ mahallesinde C.Y. (45) ve kardeşi T.Y. burada serinlemek için denize girdi.