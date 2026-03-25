Tekirdağ'da devrilen tankerin sürücüsü öldü
Giriş: 25.03.2026 - 09:30
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde devrilen ham ayçiçeği yağı yüklü tankerin sürücüsü Adem Çelikoğlu (37), yaşamını yitirdi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, saat 18.30 sıralarında Malkara'nın Kadıköy ile Izgar mahalleleri arasındaki altgeçit mevkisinde meydana geldi. Malkara'dan aldığı 28 ton ham ayçiçeği yağını Gaziantep'e götürmek üzere yola çıkan Adem Çelikoğlu idaresindeki tanker, sürücüsünün kontrolü yitirmesi üzerine refüjü aşarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan kontrolde sürücü Adem Çelikoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çelikoğlu'nun cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
