Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 01.04.2024 - 18:03 Güncelleme: 01.04.2024 - 18:03
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kapaklı ve Şarköy ilçelerindeki operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 160 uyuşturucu hap ve 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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