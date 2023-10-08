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        Tekirdağ'da 12 ton etil alkol ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'dabiriş yerine yapılan baskında, kaçak içki üretiminde kullanılan 12 ton etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 11:03 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:05
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        Tekirdağ'da 12 ton etil alkol ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'dabiriş yerine yapılan baskında, kaçak içki üretiminde kullanılan 12 ton etil alkol ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesindeki 1 iş yerine, kaçak içki üretildiği ihbarı sonrası operasyon düzenledi. Operasyonda, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde toplam 12 ton 200 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 1 adet arıtma cihazı, 420 adet boş bidon ve 2 bin 500 adet bidon kapağı ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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