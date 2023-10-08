Tekirdağ'da 12 ton etil alkol ele geçirildi TEKİRDAĞ'dabiriş yerine yapılan baskında, kaçak içki üretiminde kullanılan 12 ton etil alkol ele geçirildi.

TEKİRDAĞ'dabiriş yerine yapılan baskında, kaçak içki üretiminde kullanılan 12 ton etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı ilçesindeki 1 iş yerine, kaçak içki üretildiği ihbarı sonrası operasyon düzenledi. Operasyonda, plastik tanklar ve bidonlar içerisinde toplam 12 ton 200 litre içki yapımında kullanılan etil alkol, 1 adet arıtma cihazı, 420 adet boş bidon ve 2 bin 500 adet bidon kapağı ele geçirildi, 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.