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        Motosikletteki kar maskeli saldırgan, otomobildekilere ateş açtı: 3 yaralı

        TEKİRDAĞ´ınÇerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobili takip eden ve yüzlerini kar maskesi ile kapatan motosikletteki 2 kişiden biri tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 22:58 Güncelleme: 28.11.2023 - 23:00
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        Motosikletteki kar maskeli saldırgan, otomobildekilere ateş açtı: 3 yaralı
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        TEKİRDAĞ´ınÇerkezköy ilçesinde seyir halindeki otomobili takip eden ve yüzlerini kar maskesi ile kapatan motosikletteki 2 kişiden biri tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karacan Sokak üzerinde meydana geldi. V.C. yönetimindeki 55 ADV 790 plakalı otomobil seyir halindeyken, iddiaya göre kar maskesi bulunan motosikletteki 2 kişi tarafından bir süre takip edildi. Bir süre sonra motosikletten inen bir kişi, seyir halindeki otomobilde bulunan kişilere tabancayla art arda ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kurşunların isabet ettiği E.D., C.D. ve İ.Ö., yaralandı. Sürücü V.C. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, Çerkezköy Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemede otomobile 10 kurşun isabet ettiği belirlendi. Bölgede ise 12 boş kovan bulundu. Otomobil, detaylı inceleme yapılmak üzere emniyetin otoparkına çekildi.

        Otomobil sürücüsü V.C., ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Polis, silahlı saldırıda yaralanan 3 kişinin husumetlileri olduğu değerlendirilen ve motosikletle kaçan kar maskeli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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