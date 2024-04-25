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        Çorlu tren kazası davasında 9 sanığa hapis cezası

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:19 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:25
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        Çorlu tren kazası davasında 9 sanığa hapis cezası
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 9 sanık, 8 yıl 4 ay ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 4 sanık beraat etti.

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz 2018'de meydana gelen 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada, karar duruşması görüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, duruşmayı aileler ile salonda izledi. Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını yapmaları için söz verdi. Sanıkların tamamı suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini talep etti. Heyet, sanıkları 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçlarından cezalandırırken, bazı sanıklar için 'sicil kaydı takdiri' indiriminde bulundu.

        9 SANIĞA HAPİS CEZASI

        Heyet, dönemin TCDD 1'inci Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bakım servis alanlarından sorumlu müdür yardımcısı Levent Meriçli'ye 9 yıl 2 ay, Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay, Altyapıdan Sorumlu 1'inci Bölge Bakım Servis Müdür Yardımcısı Nizamettin Aras'a 8 yıl 4 ay, mühendis Tevfik Baran Önder'e 10 yıl, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt'a 16 yıl 3 ay, mühendis Deniz Parlak'a 9 yıl 2 ay, mühendis Kubilay Başkaya'ya 9 yıl 2 ay ve Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat'a 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Levent Kaytan, Burhan Ortancıl, Çetin Yıldırım ve Celalettin Çabuk için de beraat kararı verildi. Heyet ayrıca Mümin Karasu, Nihat Aslan, Turgut Kurt ve Özkan Polat hakkında tutuklama kararı verdi.

        'KARAR, BİR NEBZE OLSUN YÜREKLERİMİZE SU SERPTİ'

        Davacı ailelerin avukatı Sevgi Eren Köroğlu, "Karar, bir nebze olsun yüreklerimize su serpti. Tüm sanıkların olası kast ile yargılanmaları gerektiğini defalarca ifade ettik. Deliller toplandı, belgeler toplandı, olası kast hükümlerinin uygulanmasını talep ettik. Ama bugün geldiğimiz netice itibarıyla 4 tane üst birinci bölge yöneticisine bilinçli taksirden hapis cezası verildi. Diğer sanıklara kısmi cezalar verildi. 4 sanığın da beraatine karar verildi. Karar bizim için neden önemli? Çünkü TCDD'de, Genel Müdürlüğü'ne gidecek olan basamağı çıkmış olduk. Birinci Bölge Müdürü Nihat Arslan, Yol Müdürü Mümin Karasu, Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt ve onun altında çalışan bakım şefi Özkan Polat bilinçli taksirden 15 yıl üstü cezalar alarak, 4'ünün tutuklanmasına karar verildi. 6 yılın sonunda ailelerin yüreklerine bir nebze olsun su serpen bu karar için; şimdilik birinci basamak tamamlandı diyebiliriz. Bu 4 sanık bilinçli taksirden yargılanarak, ceza alarak, tutuklandılar. Diğer sanıkların tutuklanmasına karar verilmedi. Onların da adli kontrol kararlarının devamına karar verildi" dedi.

        'ÇORLU TREN KATLİAMI DAVASI BİTMEDİ'

        Kazada kızı Bihter Bilgin, iki kız kardeşi ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin ise "Bugün, Çorlu tren katliamı davası bitmedi. Bugün bir nefes aldı. Bu akşam çocuklarımız rahat yatsın, rahat uyusun; hepsi. Üst düzey yöneticiler yargılanmadığı sürece, Çorlu tren katliamı davası kapanmayacaktır. Bugün içimize serpilen bu suda emeği olan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Birlikten mücadele doğdu, hepimize kutlu olsun" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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