Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 gözaltı
TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda silah ve mermiler ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği operasyonda silah ve mermiler ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmanın ardından belirlenen adreslerde arama yaptı. Aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 25 AK-47 mermisi ve 270 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında 'Silah ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.