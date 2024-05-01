Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışmanın ardından belirlenen adreslerde arama yaptı. Aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 25 AK-47 mermisi ve 270 tabanca mermisi ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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