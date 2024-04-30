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        Tekirdağ'da yeşil reçeteye tabi 1302 hap ele geçirilen şüpheli gözaltında

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeşil reçeteyle satılması gereken 1302 hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:54 Güncelleme: 30.04.2024 - 12:54
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        Tekirdağ'da yeşil reçeteye tabi 1302 hap ele geçirilen şüpheli gözaltında
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeşil reçeteyle satılması gereken 1302 hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Bağlık Mahallesi'nde şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu.

        Taksinin durdurulması sonrası yolcu E.K, araçtan inerek kaçmaya başladı.

        Ekipler, şüphelinin kaçarken yere attığı yeşil reçeteyle satılması gereken 1302 hap ele geçirdi.

        Kovalamacanın ardından yakalanan E.K, işlemleri için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Yapılan araştırmada E.K'nin "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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