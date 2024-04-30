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        Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı yeniden Akyüz oldu

        Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Muharrem Akyüz yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:50
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        Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı yeniden Akyüz oldu
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        Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Muharrem Akyüz yeniden seçildi.

        Dernek binasında yapılan genel kurula dernek üyeleri katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet, denetleme ve hesap raporları ile tahmini bütçe oy birliğiyle kabul edildi.

        Tek listeyle gidilen seçimde dernek başkanlığına yeniden Akyüz getirildi.

        Akyüz, burada yaptığı konuşmada, dernek olarak yapılan çalışmaları anlattı.

        Başkanlık görevini 15 yıldır sürdürdüğünü aktaran Akyüz, "Gece gündüz, kayıtsız şartsız hep beraber çok güzel şeyler yaptık. Yaptığımız faaliyetler, yardımlar, şenlikler Türkiye'de parmakla gösterildi. Bundan sonra da el ele, gönül gönüle hep beraber derneğimizi daha çok büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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