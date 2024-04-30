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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 34 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:15
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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 34 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

        İl Jandarma ve Marmaraeğerlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada ilçede faaliyet gösteren 2 otel ve 1 eğlence merkezinde fuhuş yapıldığı belirlendi. Jandarma 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama' suçu kapsamında belirlediği 9 şüpheliye yönelik adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptırdığı belirlenen 9 şüpheliden 7'si yakalandı, fuhuş yaptığı gerekçesiyle yabancı uyruklu 34 kadın gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 1 tabanca, 3 mermi, 7 cep telefonu, 1 harddisk 2 gram esrar, 3 litre kaçak içki, 3 uyuşturucu hap, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen para ile cinsel içerikli materyaller ele geçirildi. Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

        Öte yandan, işletmeler hakkında kimlik bildiriminde bulunmama, kapalı alanda sigara içme ve diğer kabahatler nedeniyle idari işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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