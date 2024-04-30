Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, 34 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İl Jandarma ve Marmaraeğerlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada ilçede faaliyet gösteren 2 otel ve 1 eğlence merkezinde fuhuş yapıldığı belirlendi. Jandarma 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkan sağlama' suçu kapsamında belirlediği 9 şüpheliye yönelik adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptırdığı belirlenen 9 şüpheliden 7'si yakalandı, fuhuş yaptığı gerekçesiyle yabancı uyruklu 34 kadın gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 1 tabanca, 3 mermi, 7 cep telefonu, 1 harddisk 2 gram esrar, 3 litre kaçak içki, 3 uyuşturucu hap, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen para ile cinsel içerikli materyaller ele geçirildi. Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Jandarma olayla ilgili 2 kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.