Tekirdağ'da bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak'taki bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında, evde bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 2 çocuktan C.T. (3) hayatını kaybetti.
Ağır yaralı olarak kurtarılan E.T. (5) ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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