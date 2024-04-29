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        Tekirdağ'da bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 29.04.2024 - 15:53
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        Tekirdağ'da bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak'taki bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Yangında, evde bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 2 çocuktan C.T. (3) hayatını kaybetti.

        Ağır yaralı olarak kurtarılan E.T. (5) ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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