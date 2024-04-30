Tekirdağ'da asayiş
Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli yakalandı.
Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobilde bulunan A.Y.S. ve A.T. gözaltına alındı.
- Uyuşturucu ele geçirilen evde 2 kişi yakalandı
Ergene ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde K.S'ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ev sahibi K.S. ve evde bulunan T.Ç. gözaltına alındı.
- Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Hayrabolu ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.B'yi Lahana Mahallesi'nde durdurdu.
Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
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