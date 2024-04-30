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        Tekirdağ'da asayiş

        Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 09:54 Güncelleme: 30.04.2024 - 09:54
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Çorlu ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkgücü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan A.Y.S. ve A.T. gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu ele geçirilen evde 2 kişi yakalandı

        Ergene ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evde 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde K.S'ye ait evde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

        Evde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ev sahibi K.S. ve evde bulunan T.Ç. gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Hayrabolu ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.B'yi Lahana Mahallesi'nde durdurdu.

        Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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