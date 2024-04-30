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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:14 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:14
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        Tekirdağ'da fuhuş operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 3 işletmeye operasyon düzenledi.

        İşletmelerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, 7 cep telefonu, hard disk ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda 34 yabancı uyruklu kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

        Yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kadınlardan 2'sinin cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi.

        Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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