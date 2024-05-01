Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, makineli tüfek mermisi ve 270 tabaca fişeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticareti yaptığı iddia edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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