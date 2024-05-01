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        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:43
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        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
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        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Soytürk, mesajında 1 Mayıs'ın iş ve çalışma hayatındaki çeşitli sorunların dile getirilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla kutlandığını belirtti.

        İşçilerin, emek ve alın teriyle ülkenin büyümesi, gelişmesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynadığını aktaran Soytürk şunları kaydetti:

        "İşçi ve diğer çalışanlarımızın çabaları sayesinde ülkemizin refah düzeyi artmakta, vatandaşlarımız daha iyi şartlarda hayatını sürdürmektedir. Bizler millet olarak işçinin, çalışanın hakkını alın teri kurumadan vermenin kutsiyetine inanan bir kültürün mensuplarıyız. Bu sebeple, devlet olarak çalışanlarımızın her konuda destekçisi olmayı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle, üretimin en önemli unsuru olan kamu ve özel sektörde görev yapan tüm işçi kardeşlerimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir hayat diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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