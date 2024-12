Tekirdağ'da CHP'li meclis üyesini öldüren sanıklar hakim karşısına çıktı

TEKİRDAĞ'da, akaryakıt istasyonundaki tartışmada Süleymanpaşa Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler’i (31) yüzünden vurarak öldüren R.K. (16) ve başka suçtan cezaevinde tutuklu olan E.Y.’nin (20) yargılanmasına başlandı.

Olay, 18 Ağustos'ta, Süleymanpaşa ilçesi Gazioğlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, istasyonda aracına akaryakıt almak için durduğunda taksiyle 3 kişi geldi. Grupla, Ekiciler arasında tartışma çıktı. Bu sırada şüphelilerden R.K., üzerindeki tabancayı çıkarıp Mustafa Can Ekiciler'e ateş açtı. Yüzüne aldığı kurşunla yaralanan Ekiciler, kanlar için yere yığıldı, 3 şüpheli ise geldikleri taksiyle kaçtı. Mustafa Can Ekiciler, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Mustafa Can Ekiciler, hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, 3 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ekiciler’i vuran R.K. tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin davanın ilk duruşması bugün Tekirdağ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık R.K.’nin yaşının küçük olması nedeniyle duruşma kapalı oturumla yapıldı. Duruşmaya Mustafa Can Ekiciler'in ailesi, sanıklar ve tarafların avukatları katıldı. Olayın yaşandığı gün bölgede bulunan ve şu an başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olan diğer sanık E.Y. de SEGBİS'le duruşmaya katıldı. Duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları dinlendi. Mahkeme heyeti, duruşmayı, 7 Ocak 2025 tarihine erteledi.

CHP Tekirdağ İl Başkanlığı yöneticileri, CHP’li belediye başkanları, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, PM üyeleri Bedirhan Berk Doğru ve Berker Esen ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın katılımıyla adliye önünde basın açıklaması yapıldı. ‘BİREYSEL SİLAHLANMA DURDURULMALI’ ÇAĞRISI Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, adalete güvendiklerini belirterek, “Bugün burada toplanmamıza sebeplerden birisi, bu uyuşturucu müptelası çocuk erken yaşta olduğu için cezadan hafif kurtulacağını zannediyor. Ama biz adalet inanıyoruz. Ben buradan tekrar savcılığa ve mahkeme başkanlığına sesleniyorum. Bizler de siyasiler olarak tedirginiz. Ailelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız evde tedirgin. Nerelere girip çıktığımız belli değil, sürekli vatandaşlarla iç içeyiz. İşlem yaptığımız, ceza kestiğimiz insanlar oluyor, böyle durumlarda biz de yanımızda bir polisle mi, güvenlikle mi dolaşacağız veya belimize tabanca takıp mı gezeceğiz? Özgür bir şekilde gezmek istiyoruz. Bu silahlanmaya ‘dur’ diyoruz. Mustafa çok değerli birisiydi. Memleket için, Süleymanpaşa için kalbi atan birisiydi. Ne kadar konuşsak da Mustafa’yı geri getiremeyeceğiz ama en azından ceza almalarını sağlarız diye düşünüyorum” dedi.

‘ADALET TECELLİ EDECEK’ CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da adaletin tecelli edeceğini ifade ederek, “Bugün genç bir arkadaşımızın öldürülmesinin ardından ilk davadayız, üzgünüz. Mustafa genç yaşta demokrasi mücadelesine inanmış Cumhuriyet Halk Partimizde görev almış, son seçimlerde meclis üyesi seçilmiş bir arkadaşımızdı. Bugün yaşadığımız olay, sadece Mustafa’nın ailesini ve çevresini üzmemiştir. Aynı zamanda demokrasiye inanan, halkın iradesine inanan tüm vatandaşlarımızı üzmüştür. Mustafa’nın mücadelesine, emeğine şahidiz. Bu mücadeleyi bizler devralıyoruz. Şunu söylemek isterim ki, er ya da geç adalet tecelli edecek. Hiç kimse hukukun arkasına sığınarak suçluları korumaya çalışmasın. Adaletin tecellisi için bizler buradayız, burada olmaya devam edeceğiz ve her taşın altını kaldıracağız. Bizler Mustafa ve bu ülkede öldürülen nice gençler, kadınlar için, karanlığın aydınlığa kavuşması için mücadelemize devam edeceğiz. Süreci hep birlikte takip edeceğiz” diye konuştu.