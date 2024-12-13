Tekirdağ'da belediye meclis üyesini öldürdüğü iddia edilen sanıklar hakim karşısında

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Can Ekiciler'i öldürdüğü iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu sanık (16) R.K. yer aldı, diğer tutuklu sanık (20) E.Y. ise SEGBİS yoluyla duruşmaya katıldı.

Duruşma kapalı oturumda gerçekleşti.

Duruşmanın sona ermesinin ardından CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Parti Meclis Üyeleri Bedirhan Berk Doğru ve Berker Esen, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, ilçe belediye başkanları, CHP İl Başkanı Özgür Taşmerdivenli, parti üyeleri ve avukatlar adliye önünde toplandı.

Suçluların en ağır cezayı almasını istediklerini ifade eden Aydın, "Er ya da geç adalet tecelli edecek. Hiç kimse hukukun arkasına sığınarak, suçluları korumaya çalışmasın. Adaletin tecelli etmesi için bizler buradayız." dedi.

Siyasiler olarak tedirgin oldukları dile getiren Nallar, "Bizler de siyasiler olarak tedirginiz. Ailelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız evde tedirgin. Nerelere girip çıktığımız belli değil, sürekli vatandaşlarla iç içeyiz. İşlem yaptığımız, ceza kestiğimiz insanlar oluyor. Böyle durumlarda biz de yanımızda bir polisle mi güvenlikle mi dolaşacağız? Belimize tabanca takıp mı gezeceğiz? Özgür bir şekilde gezmek istiyoruz. Bu silahlanmaya 'dur' diyoruz." diye konuştu.