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        Tekirdağ'da "Osmanlı Okçuluğunda Menziller ve Menzilnameler" konferansı düzenlendi

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince "Osmanlı Okçuluğunda Menziller ve Menzilnameler" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:11
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        Tekirdağ'da "Osmanlı Okçuluğunda Menziller ve Menzilnameler" konferansı düzenlendi
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince "Osmanlı Okçuluğunda Menziller ve Menzilnameler" konulu konferans düzenlendi.

        Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda Okçuluk ve Genç Edebiyatçılar Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Tekirdağ Paşaeli Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Şİmşek, okçuluğun insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.

        Türklerin okçuluğu yaşam tarzı haline getirdiğini belirten Şimşek, "Türk okçuluğu, göçebe Türk topluluklarının yaşam tarzıyla şekillenmiştir. At sırtında ok atma yeteneği, avlanma ve savaşta üstünlük sağlamak için geliştirilmiştir." dedi.

        Türk okçuluğunun en fazla Osmanlı döneminde geliştiğini anlatan Şimşek, padişahların ve devlet yönetiminin okçuluğu ileriye taşımak için faaliyetler yürüttüğünü anlattı.

        Şimşek ayrıca Osmanlı döneminde bulunan ok meydanları, okçular tekkesi, ok atışları hakkında bilgi verdi.

        NKÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hasan Kaya'nın da konuşma yaptığı konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri

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