Tekirdağ'da "Osmanlı Okçuluğunda Menziller ve Menzilnameler" konferansı düzenlendi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince "Osmanlı Okçuluğunda Menziller ve Menzilnameler" konulu konferans düzenlendi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince "Osmanlı Okçuluğunda Menziller ve Menzilnameler" konulu konferans düzenlendi.
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda Okçuluk ve Genç Edebiyatçılar Topluluğu tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Tekirdağ Paşaeli Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Mehmet Şİmşek, okçuluğun insanlık tarihi kadar eski olduğunu söyledi.
Türklerin okçuluğu yaşam tarzı haline getirdiğini belirten Şimşek, "Türk okçuluğu, göçebe Türk topluluklarının yaşam tarzıyla şekillenmiştir. At sırtında ok atma yeteneği, avlanma ve savaşta üstünlük sağlamak için geliştirilmiştir." dedi.
Türk okçuluğunun en fazla Osmanlı döneminde geliştiğini anlatan Şimşek, padişahların ve devlet yönetiminin okçuluğu ileriye taşımak için faaliyetler yürüttüğünü anlattı.
Şimşek ayrıca Osmanlı döneminde bulunan ok meydanları, okçular tekkesi, ok atışları hakkında bilgi verdi.
NKÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof.Dr. Hasan Kaya'nın da konuşma yaptığı konferansa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.