Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'dan Rusya'ya bu yıl 120 ton yerli ayçiçeği tohumu ihraç edildi

        Tekirdağ'da geliştirilen 120 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu, Rusya'ya ihraç edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:01 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan Rusya'ya bu yıl 120 ton yerli ayçiçeği tohumu ihraç edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tekirdağ'da geliştirilen 120 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu, Rusya'ya ihraç edildi.

        Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Trakya Tohumcular Derneğince yürütülen proje kapsamında geliştirilen yerli hibrit ayçiçeği tohumunun iki yıl önce Rusya'daki deneme ekimleri yapıldı.

        Deneme ekimlerinin ardından gelen talepler doğrultusunda bu yıl Rusya'ya 120 ton yerli hibrit ayçiçeği tohumu gönderildi.

        - "Tohumculuk sektöründe ülke adına önemli bir adım"

        Muratlı Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Kırkkepenekli Mahallesi'nde yerli hibrit ayçiçeği tohumu üreten firmanın tesislerini ziyaret etti.

        Erdoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tohumculuk sektöründe ülke adına önemli bir adım atıldığını söyledi.

        Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu ifade eden Erdoğdu, şunları kaydetti:

        "Tarım denilince bu bölgede ayçiçeği önemli. Ayçiçeğinde de diğer ürünlerde de tohumculuk önemli stratejik sektörlerin başında geliyor. Dışa bağımlılıktan kurtulmak bakımından tohumculuğun geliştirilmesi, yeni nesillerin ıslah edilmesi ve bunun pazarlanması ülkemiz ekonomisi için çok önem arz ediyor. Tohumlardan duyulan memnuniyet ve ürünlerin gösterdiği başarı neticesinde talebin arkası geliyor."

        - "Türk yerli ve milli tohumculuğu adına başarı"

        Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk da yerli tohumların başarısının Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki üreticiler tarafından da görüldüğünü dile getirdi.

        Geçen yıl Rusya'ya 20 ton yerli ayçiçeği tohumu gönderdiklerini aktaran Toruk, "İnşallah bugünkü yüklememizle bu yıl 120 ton tohumu Rusya'ya göndermiş oluyoruz. Bu Türk yerli ve milli tohumculuğu adına, hibrit ayçiçeği tohumculuğu adına gerçekten bir başarı olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

        Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Mehmet İbrahim Yılmaz ise yerli ve milli tohumun ülkeler için önemli olduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        Şeyda polisin katili, hakim karşısında!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu!
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Suriye el kitabı: Kim kimdir?
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        Sosyal medyadan tanışıp davet etti! Sevgilisi öldürdü!
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Vahşi yaşamın 'diğer' yüzü
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        Dizi gerçek oldu! Murdoch ailesinde miras kavgası
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        "Hisseden kâr eden 10 milyon yatırımcı var"
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        110 yıl önce batırılmıştı: Mürettebatının mektubu ortaya çıktı
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        Fenerbahçe gol atmayı unuttu!
        İdeal erkeği tarif etti
        İdeal erkeği tarif etti
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Kuduz ne zaman ölümcül?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?
        Vitamin kullanmak moda oldu! Sağlıklı mı yoksa riskli mi?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Osmanlı Okçuluğunda Menziller ve Menzilnameler" konferansı düz...
        Tekirdağ'da "Osmanlı Okçuluğunda Menziller ve Menzilnameler" konferansı düz...
        Tekirdağ'da sis etkili oldu
        Tekirdağ'da sis etkili oldu
        13 yaşındaki karateci Mehmet, 4 yılda 20 madalya kazandı
        13 yaşındaki karateci Mehmet, 4 yılda 20 madalya kazandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailesine ziyaret
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten şehit ailesine ziyaret