Tekirdağ'da, Ukrayna ve Rusya'dan GDO'lu ürün getirdikleri iddiasıyla yargılanan 17 sanık hakim karşısında

TEKİRDAĞ’da, Ukrayna ve Rusya'dan GDO'lu mısır ve kanola getirip, ürünlerin analiz raporlarını değiştirerek GDO'suz gibi gösterip piyasaya sürdükleri iddiasıyla tutuksuz 17 sanığın 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezaları istemiyle yargılanmasına başlandı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunmasını yapan firma sahibi K.Ç. Yurt dışından ürünleri alırken GDO'lu olup olmadığını bilmediklerini iddia ederek, “Ürünlerin GDO'lu olup olmadığını gemiye yükleme sırasında öğreniyoruz" dedi.

Tekirdağ’da geçen yılın mayıs ve ekim aylarında Ukrayna ve Rusya'dan GDO'lu mısır ve kanola getirip, ürünlerin analiz raporlarını değiştirip, GDO’suz gibi gösterilerek piyasaya sürülmesiyle ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘biyogüvenlik kanuna muhalefet’, ‘ithali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokmak’ ve ‘kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak gıdalar üretmek’ suçlarından 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tekirdağ 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmaya aralarında memur, gümrük müşaviri ve iş insanlarının olduğu tutuksuz sanıklar K.Ç., A.D., C.K., C.E., E.T., E.A., G.Ö., H.E., H.K., İ.Ş.Ç., İ.T., O.İ., Ö,Ç., Ş.Ö., A.T. ile taraf avukatları katıldı. Sanıklardan A.E. ve F.C. ise duruşmaya bulundukları şehirlerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan firma sahibi K.Ç. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Yurt dışından ürünleri alırken GDO'lu olup olmadığını bilmediklerini söyleyen K.Ç., bunun kontrolünü farklı kurumların yaptığını ifade etti. K.Ç., “Ürünlerin GDO'lu olup olmadığını gemiye yükleme sırasında öğreniyoruz. Zaten ürünleri alırken bize verilen belgeleri Tarım Müdürlüğü'ne iletiyoruz, işlemleri gözetmen firmalar takip ediyor. Biz bu süreçte sadece belgeleri sağlıyoruz. Bizim ürün verdiğimiz firmalar yem firması sadece bir firma gıda firması" dedi.

Firma sahibi A.E. de alınan ürünleri profesyonel ekiplerin incelediğini, GDO'lu ürün alma ihtimallerinin olmadığını söyledi. Firma olarak alacakları ürünleri GDO'suz olarak alma şartıyla kontrat yaptıklarını söyleyen A.E, "Biz yurt dışında yapılan analiz sertifikalarında GDO'suz çıkarsa mısırları alıyoruz. Diğer türlü almıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü analizi olumlu olursa alıyoruz, yoksa almıyoruz. Tarım Müdürlüğünün aldığı örnekler usulüne uygun değildir. Biz mahkeme kararı ile profesörlerin içinde olduğu bir heyete mühürlü olan silolardan rapor aldırdık, TÜBİTAK'a gönderdik, ürün sağlam çıktı. 8 rapor var elimizde eşyaların GDO'suz olduğu yönünde. Bizim ürünlerimiz GDO'suzdur" diye konuştu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Laboratuvar görevlisi C.E. kendine yöneltilen GDO'lu mısırları analiz raporu alınmadan analiz raporu alınmış gibi gösterecek kurumda çalışanların şifrelerini kullanarak sisteme giriş yaptığı, analiz yapılmış gibi gösterdiği yönündeki suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Olayların yaşandığı süreçte hastalığından dolayı kurumda olmadığını söyleyen C.E. "Hem kanunda hem yönetmelikte yüzde 100 analiz yapılacak diye bir yönetmelik yoktur. Yurt dışından gelen analiz sonucunda GDO yoksa evrak bazında bakılır onay sekmesine basılır onay verilir. Hastalığım dolasıyla ben işe gidemedim. O sırada kendimde bile değildim. Müfettişlerinin hazırladığı raporda yönlendirme var. O yüzden buradayım. Burada mağdur sıfatında olmam gerekirken şüpheli durumdayım. Ben gıda şubeden ayrıldıktan sonra şifreleri pasif hale getirdim. Onay verilen kişilerin sayfalarına girerek ben onay vermedim" diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı görevlisi F.C. ise Tekirdağ'a sistemde yaşanan aksaklıkları gidermek için gittiğini aktardı. Sistemin aksamaması için il müdürlüğü çalışanlarıyla sürekli görüşmeler yaptığını söyleyen F.C, "İl Müdürlüğünde Cahit K. beni arayarak sistemdeki aksaklık için destek istedi. Şube müdürü Pasin A. aramıştır. Bende ithalat işlemlerinin engellenmemesi için sistemdeki aksaklıkları ve posta adreslerini güncelledim. Bu işlemleri çok kez yaptım. Cahit K.’nın söylediği adresleri güncelledim. Bende tarım uzantılı maillerin ulaştırılması gerektiğini söyledim. Ben bir süre sonra sistem görevlisi Osman ile bundan sonra iletişim kurulmasını istedim. C.K., bani C.E.'nin mailini güncellemek için aradı. Ben kendi kendime güncelleme yapamam. Beni aramadan ben işlem yapmadım. Bir kişi telefondan sisteme girip işlem yapamaz. Bu sistem telefonda kullanılamaz. Teknik olarak cep telefonundan giriş yapılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.