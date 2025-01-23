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        MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 18:00 Güncelleme: 23.01.2025 - 18:12
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        MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
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        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu ilçesindeki restoranda düzenlenen toplantıda, Tekirdağ'ın bir tarım şehri olduğunu söyledi.

        Tekirdağ'ın Türkiye'deki ayçiçeği üretiminde birinci, buğdayda üçüncü sırada yer aldığını vurgulayan Soytürk, kentin aynı zamanda bir turizm şehri olduğunu belirtti.

        Tekirdağ'da eğitim ve sağlık alanında da önemli yatırımların yapıldığını anlatan Soytürk, "Ama bunların yanı sıra en çokta sanayi şehriyiz. 14 organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 3 bin 287 tane sanayi tescilli firma 3 liman hava yolu, demir yolu, karayolu sanayi için her şey var." dedi.

        MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da MÜSİAD'ın Türkiye'de önemli çalışmalara imza attığına değindi.

        Ülkenin gelişmesi ve kalkınması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Asmalı, "Dünyanın 84 farklı ülkesinde ülkemizin tamamında teşkilat yapılması olan 14 bin üyesiyle 60 bini aşan işletmesiyle 4 milyona yakın insanımıza istihdam sağlamasıyla MÜSİAD hem yerelde, hem de globalde çok yaygın bir sivil toplum kuruluşudur." diye konuştu.

        Asmalı, üyelere ve destek verenlere teşekkür etti.

        Görevi devreden MÜSİAD Tekirdağ Şube Başkanı Ramazan Doğan ile görevi devralan Abdullah Demir de birer konuşma yaptı.

        Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, sanayiciler, iş insanları ve dernek üyeleri katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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