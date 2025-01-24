Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Ekipler, evde yaptığı aramada, çatıda 2 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu, 375 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tabanca ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mürefte Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.