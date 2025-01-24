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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Tekirdağ'da bir evin çatısında 2 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:38
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        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        Tekirdağ'da bir evin çatısında 2 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Mürefte Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, evde yaptığı aramada, çatıda 2 kilo 870 gram sentetik uyuşturucu, 375 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen tabanca ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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