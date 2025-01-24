Tekirdağ'da asayiş

Şüphelilerin evinde yapılan aramada 38 bin 600 liralık 193 adet sahte 200 lira ele geçirildi.

Ekiplerin bu kapsamda bir adrese düzenledikleri operasyonda Y.E. ve E.İ. gözaltına alındı.

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