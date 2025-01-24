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        Tekirdağ'da asayiş

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen "sahte para" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:32 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:32
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        Tekirdağ'da asayiş
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen "sahte para" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri piyasaya sahre para sürmeye çalıştığı belirlenen şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

        Ekiplerin bu kapsamda bir adrese düzenledikleri operasyonda Y.E. ve E.İ. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evinde yapılan aramada 38 bin 600 liralık 193 adet sahte 200 lira ele geçirildi.

        Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Trafik kazası

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ö.V. T. idaresindeki 59 AC 466 plakalı cip, Kazımiye Mahallesi'nde T.S. yönetimindeki 51 AAL 054 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada hafif yaralanan Ö.V. T. sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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