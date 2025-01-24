Tekirdağ'da sahte deterjan imalathanesine operasyon

TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın düzenlediği baskında sahte deterjan imalathanesi ortaya çıkarıldı. Piyasa değeri 11 milyon lira olan sahte deterjan ile firmaların etiketlerinin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi’nde Y.E.S.’ye ait depoda sahte deterjan üretilerek, piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bir süre takibe alınan depoya baskın düzenleyen jandarma, deterjan dolum ve ambalajlama sistemi kurulduğunu gördü. Aramada, 25 bin litre sıvı, 114 kilogram toz deterjan, 65 sıvı bulaşık deterjanı ve piyasada bilinen markaların etiketleriyle bidonları ele geçirildi.

Piyasa değeri 11 milyon olduğu belirlenen sahte ürünlerle ilgili Y.E.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.