Tekirdağ'da 'çimento tozu' protestosu

TEKİRDAĞ'da sivil toplum örgütleri, özel bir limandan çimento ham maddesi transferi sırasında çevreye yoğun çimento tozu yayılmasını protesto etti.

Süleymanpaşa ilçesindeki özel bir limandan geçen günlerde çimento ham maddesi transferi gerçekleştirildi. Bu sırada çevredeki mahallelere yoğun çimento tozu taşındı. Mahalleli, evlerinin camı ve araçlarının çimento tozuyla kaplandığını belirterek, limanı CİMER üzerinden şikayet etti. Şikayet üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde limanda denetim yaptı. Limanın ÇED raporunda taahhüt ettiği önlemleri almadığı tespit edildi. Ekipler, çevreye zarar veren limana idari para cezası uyguladı.

'ARABALARINIZ DEĞİL, SAĞLIĞINIZ ÖNEMLİ'

Çevreye çimento tozu yayılması bugün liman önünde, sivil toplum örgütleri tarafından protesto edildi. Eylemde konuşan Süleymanpaşa Kent Konseyi Çevre Komisyonu Başkanı Bedia İlerler, "Limanda çimento ham maddesi, klinkerin gemilere yüklenmesi, taşınması, boşaltılması esnasında oluşan toz bulutları havaya yayılıp, rüzgarın da etkisiyle Vatan Mahallesi 100'üncü Yıl Mahallesi, Altınova Mahallesi ve Ertuğrul Mahallesi'nin deniz tarafında, insan sağlığını tehdit ederek tam bir çevre katliamına yol açtı. Bu mahallelerde yaşayan tüm canlılar toz yuttu. Zehir soludu ama bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız araçlarının üzerinde biriken ve çıkmayan toz kümeleri için ses yükseltti. Oysa araçlarından çıkaramadıkları o tozlar, ciğerlerinde geri dönüşü olmayan büyük bir hasar yaratmıştı. Araçlardaki tozların temizlenmesi için vatandaşlar, muhtarlık tarafından firmaya yönlendirildi. Ancak, gündüz saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar tekrar toz bulutlarının istilasına uğradılar. Yine vatandaşların ciğerleri, biraz ileride bulunan ilköğretim okulunda eğitim alan çocuklarımızın ciğerleri, bu temizlenmesi mümkün olmayan tozlarla doldu. Arabalarınız değil, sağlığınız önemlidir. Özellikle de çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir" dedi.

İlerler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine aynı kurumlar, kimyasal madde tanklarından yapılan işlemler sırasında havaya gaz salınımı yapılıp, yapılmadığı konusunda da gerekli denetimleri sürekli yapmalıdır. Tespit halinde iptal yönüne gidilmelidir. Kimse canını sokakta bulmadı. Anayasa, 'Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkında sahiptir' der."