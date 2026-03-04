Canlı
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 16:10
        Tekirdağ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        İstiklal Mahallesi'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


        Kaza nedeniyle Çorlu çevre yolu istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, trafik akışını kontrollü sağladı.

        Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



