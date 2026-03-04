Canlı
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 04.03.2026 - 12:52
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

        Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 590 gram uyuşturucu, 378 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 60 bin 710 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

